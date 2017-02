Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Attacken mit Lasern auf Flugzeuge und Hubschrauber werden offenbar immer häufiger. Erst Mitte Jänner meldeten der Pilot und der Co-Pilot einer holländischen Boeing 737, beim Landeanflug über Innsbruck von einem grünen Laserstrahl geblendet worden zu sein. Seither ermittelt die Polizei. Aber auch die Piloten der Rettungshubschrauber werden immer wieder Ziel von Laser-Attacken: „Österreichweit haben wir etwa zehn Fälle pro Jahr“, sagt Klaus Egger, Sicherheitsoffizier der Christophorus-Staffel. Der erfahrene Pilot warnt: Derartige Angriffe seien kein Kavaliersdelikt. „Im schlimmsten Fall kann eine Laser-Attacke zum Absturz eines Hubschraubers oder auch Flugzeugs führen.“ Dabei muss der „Schütze“ nicht einmal die Augen des Piloten treffen: „Geht der Laser in einem bestimmten Winkel auf die Cockpit-Scheibe, so leuchtet die ganze Verglasung grün.“ Anders ausgedrückt: Der Pilot ist im Blindflug unterwegs. Hubschrauber sind für Laser-Attacken besonders anfällig: Der Grund ist die umfangreiche Cockpit-Verglasung inklusive durchsichtiger Bodenplatte. Andererseits können die wendigen Helikopter schnell und einfach aus der „Schusslinie“ gebracht werden. „Bei großen Verkehrsflugzeugen, die sich noch dazu im Landeanflug befinden, geht das nicht“, sagt Egger. Wenn der Hubschrauber-Pilot auch noch die Beleuchtung ausschaltet, verliert der Laser-Schütze sein Ziel in der Dunkelheit rasch aus den Augen.

Noch gefährlicher ist die Situation, wenn der Lichtstrahl nicht nur die Cockpit-Verglasung, sondern ein Auge trifft. „Ein starker Laser kann zum Erblinden führen, dafür gibt es weltweit einige Beispiele“, so Egger weiter. Zumindest aber verliert der Betroffene für einige Sekunden das Augenlicht. Zeit genug also, um die Kontrolle über ein Flugzeug oder einen Hubschrauber zu verlieren.

Grundsätzlich gilt, dass Laser-Attacken auf Hubschrauber oder Flugzeuge zur Anzeige gebracht werden und entsprechende Ermittlungen durch die Polizei nach sich ziehen. Es kommt auch immer wieder vor, dass die Schützen ausgeforscht werden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft gar nicht so sehr übermütige Jugendliche zum Laser greifen, sondern eher Leute, die sich durch den Lärm gestört fühlen“, sagt Egger. Beispielsweise, wenn die Piloten nächtliche Übungsflüge durchführen, was in regelmäßigen Abständen erforderlich ist. „Wir warnen inzwischen die betroffene Bevölkerung vor und haben damit gute Erfahrungen gemacht“, so Egger weiter.

Apropos Ermittlungen – die Innsbrucker Kriminalpolizei sucht nach wie vor den Laser-Schützen, der am 15. Jänner um 17.44 Uhr den Piloten und den Co-Piloten der holländischen Boeing 737 geblendet hat. Die Maschine befand sich im Landeanflug auf den Innsbrucker Flughafen, als der Lichtstrahl ins Cockpit eindrang. Zufällig war auch ein ortskundiger Tiroler Pilot mit an Bord, der ziemlich genau erkennen konnte, woher die Attacke kam. Und zwar aus einer Wohnung in den Häusern Reichenauerstraße 93 bis 123.

Sollte der Täter erwischt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Denn das ist die Höchststrafe für eine Laser-Attacke, die unter den Tatbestand der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit im Luftverkehr fällt.