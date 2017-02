Über zehn Jahre hatte sich eine 29-Jährige in einer Möbelkette zur Hauptkassiererin hochgearbeitet. Ausgerechnet ein an sich erfreuliches Erbe in Gestalt von Großmutters Wohnung brachte die Innsbruckerin jedoch auf die schiefe Bahn. Mit der Übernahme der Wohnung war nämlich gleich deren Generalsanierung verbunden. Das Ausmaß überforderte die finanziellen Möglichkeiten der 29-Jährigen völlig. Und so fing sie an, sich von Ende 2015 bis September 2016 über Stornorechnungen immer und immer wieder Geld zukommen zu lassen. Unglaubliche 177 Fälle zu 62 Tatzeitpunkten registrierte die Inventurabteilung des Möbelhauses. In 25 Fällen hatte die Hauptkassiererin auch untergebene Kolleginnen zu Unrecht zu Stornierungen angeleitet. Im September flog dann aufgrund eines fehlenden Dunstabzuges im Wert von 349 Euro alles auf. Dabei konnten nicht nur die unberechtigten Stornorechnungen erwiesen werden, sondern auch, dass die 29-Jährige Einrichtungsgegenstände für 5638 Euro gestohlen hatte. Gestern am Landesgericht ging es deshalb nicht nur um Veruntreuung, sondern auch um gewerbsmäßigen Betrug und Diebstahl. „Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass mit der Wohnung eine so umfangreiche Sanierung verbunden ist. Die geerbte Wohnung hat mich insgesamt 85.000 Euro gekostet – das hat mich komplett überfordert. Gestohlen habe ich ja auch nur, da ich überhaupt kein Geld zum Einrichten mehr hatte.“ Die Diebstähle verliefen übrigens recht einfallsreich: So ließ sich die Angeklagte die Gegenstände von einer Freundin erst zur Kasse bringen. Dort tat die Kassiererin dann nur so, als würde sie mit dem Scanner über den Strichcode fahren, und nickte die Freundin darauf ab. Dass die Frau überhaupt kein Geld mehr hatte, glaubte Richterin Heidemarie Paul übrigens doch nicht ganz: So hatte sich die 29-Jährige für den Erlös eines geerbten Flügels ein Cabrio gekauft. Für Staatsanwältin Veronika Breithuber war bei der Tatserie „erhebliche kriminelle Energie mit im Spiel“. Verteidiger Michael Kathrein verwies auf Unbescholtenheit und die schwierige finanzielle Situation. Die ist nun nicht gerade besser, denn das Möbelhaus bekam 68.465 Euro zugesprochen. Dazu nahm die Innsbruckerin fünf Monate bedingte Haft und 2880 Euro Geldstrafe gleich an.

Wegen Tierquälerei musste sich hingegen ein im Unterland lebendes serbisches Brüderpaar verantworten. Das Duo wollte im Oktober für ein Fest drei Ziegen zubereiten. Um jedoch Schlachtungskosten von je 20 Euro pro Tier zu sparen, nahmen die beiden die Schlachtung selbst in die Hand. Wie der Tierarzt später feststellen musste, wurde den Ziegen dabei erst mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und die Tiere auch weiter nicht fachgerecht behandelt. Richterin Helga Moser verhängte jeweils 800 Euro Strafe über die Brüder: „Das war ein teures Ziegenfleisch!“ Die Brüder: „Einmal und nie wieder. Wir gehen wieder zum Metzger!“

Zwei Jahre Haft ergingen über einen in Italien wohnhaften Türken, der in der Schweiz sein Glück als Schneider versuchen wollte. Als das fehlgeschlagen war, fehlte das Geld für die Heimfahrt nach Triest. Ein „alter Freund“ wusste Rat und gab ihm für den Schmuggel von 118 Gramm Heroin nach Innsbruck 750 Euro. Kein guter Rat. In Tirol klickten nämlich gleich die Handschellen. (fell)