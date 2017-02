Prozesse wegen Falschaussagen häufen sich am Landesgericht. Offenbar unterschätzen auch heute noch viele die Konsequenzen falscher Behauptungen vor Behörden und Gerichten. Dazu müssen die Strafen für solche Delikte laut Gesetz immer unbedingt ausfallen. Da fragt sich nur noch: Gefängnis oder Geldstrafe. Am Landesgericht wurden nun zwei Extreme abgeurteilt. 2400 Euro Geldstrafe ergingen über einen jungen Oberländer. Dieser hatte einen Freund bezüglich einer nicht getätigten Bankomatzahlung gedeckt. Geld- und Vorstrafe schockierten den sichtlich ordentlichen Burschen: „Es tut mir so leid, wo ich doch sonst so korrekt bin!“ Ein ganz anderes Kaliber drückte darauf in Person eines Unterländers vor Strafrichterin Helga Moser die Anklagebank. Erst kürzlich wegen Begünstigung einschlägig verurteilt, geriet der amtsbekannte Schwarzfahrer letztes Jahr in einen Streit zwischen seinem neben ihm sitzenden Freund und dem Bahnkontrollor. Als dieser Anzeige wegen fehlender Zugtickets erstatten wollte, schrie der Freund am Nebensitz: „Ich reiß dir den Kopf ab!“ Und genau dies wollte der bereits Vorbestrafte als Zeuge nicht mehr gehört haben. Richterin Moser: „Wie konnten Sie denn vor der Polizei wieder falsch aussagen?“ „Ja der Freund hat ja eh schon so viele Schwierigkeiten!“, antwortete der Unterländer. Die hat er nun selbst. Bei drei Jahren Strafandrohung verhängte Richterin Moser nämlich acht Monate unbedingte Haft: „Jetzt sind Sie wegen Begünstigung vorbestraft und jetzt erneut eine Falschaussage. Irgendwann sind auch wir am Ende – und es geht ins Gefängnis!“

Die angezeigte Vergewaltigung eines Brasilianers durch einen Afghanen sollte gestern Prozessthema am Landesgericht sein. Der Fall hatte im August für Aufsehen gesorgt. Damals war der Südamerikaner in Frauenkleidern am Bahnhof von einem Afghanen mit einem Messer gezwungen worden, ihm zu folgen. Darauf ging es in die nahe Wohnung des Angeklagten, worauf es zu einer Vergewaltigung gekommen sein soll. Ein zweitangeklagter Afghane soll den Brasilianer in dieser Situation noch sexuell genötigt, ihm einen Faustschlag versetzt und das Handy gestohlen haben. Erst später auf der Straße gelang dem Südamerikaner die Flucht. Schon nach Minuten war der Prozess jedoch geplatzt. Da beide Verdächtige auf freiem Fuß sind, war der Zweitangeklagte nicht erschienen. Er soll in Wien sein. (fell)