Innsbruck - Zu einem Handgemenge mit Verletzungsfolgen kam es am Dienstagvormittag im Wohnwagen einer 47-jährigen Innsbruckerin. Gegen 10.30 Uhr hatte die Frau in ihrem in Arzl abgestellten Gefährt zwei schlafende Männer angetroffen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 32-jährigen Algerier und einen 24-jährigen Marokkaner.

Als die Frau die beiden zur Rede stellen wollte, wurde sie von einem der Nordafrikaner tätlich angegriffen. Daraufhin sprühte sie Pfefferspray in die Richtung des Mannes. Dadurch wurden sowohl das Einbruchsopfer als auch die Beschuldigten unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung erstversorgt werden.

Die Männer werden nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)