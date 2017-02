Nach dem Fund zweier Leichen in Unterfranken deuten die Indizien auf eine Bluttat hin. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, handelt es sich bei den Toten um ein Ehepaar im Alter von 50 und 51 Jahren. Am Körper der Frau fanden Ermittler demnach „massive Verletzungen“, die „auf eine Gewalteinwirkung hindeuten“.

Den 51-Jährigen fanden sie erhängt in einem an das Wohnhaus angrenzenden Schuppen. Der Sohn hatte seine Eltern am Dienstagabend in dem Haus in Iphofen (Landkreis Kitzingen) gefunden. (dpa)