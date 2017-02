Berlin - In Nordrhein-Westfalen wird ein Untersuchungsausschuss Behördenfehler im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri prüfen. Drei Monate vor der Landtagswahl beschloss das Düsseldorfer Parlament am Mittwoch den Einsatz des Gremiums mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen CDU, FDP und Piraten. CDU-Oppositionschef Armin Laschet erklärte, der Ausschuss müsse noch in dieser Woche seine Arbeit aufnehmen.

Das Landtagsgremium kann nur bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai arbeiten. Die CDU hatte jedoch bereits vor dem Einsetzungsbeschluss angekündigt, dass in der kommenden Legislaturperiode ein weiterer Amri-Untersuchungsausschuss die Arbeit aufnehmen soll. Laschet bezeichnete den Ausschuss als notwendig, „weil eine ehrliche und transparente Aufarbeitung“ des Falls Amri von der rot-grünen Landesregierung „nicht mehr erwartet werden kann“.

Dagegen bezeichnete der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Stotko den von der CDU initiierten Untersuchungsausschuss als „Instrument, um kurz vor der Landtagswahl Stimmung zu machen und die Landesregierung aus parteipolitischen Gründen zu attackieren“. Die NRW-Regierung hatte im Fall Amri schon im Jänner den Gießener Universitätsprofessor Bernhard Kretschmer als Sonderbeauftragten eingesetzt, um Behördenpannen im Umgang mit dem Weihnachtsmarktattentäter von Berlin zu untersuchen.

Der Tunesier Amri war von Behörden in Nordrhein-Westfalen bereits im Februar 2016 als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Vor dem Lastwagenattentat auf dem Berliner Breitscheidplatz vom 19. Dezember konnte er allerdings untertauchen. Amri wurde wenige Tage nach dem Weihnachtsmarktanschlag mit zwölf Toten bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. (APA/AFP/dpa)