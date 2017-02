Scheffau - Ein bisher unbekannter Täter schlich am Dienstagabend gegen 20 Uhr in ein unversperrtes Einfamilienhaus in Scheffau am Wilden Kaiser und stahl zwei Geldtaschen, die sich im Eingangsbereich befanden.

Die Polizei sucht nun nach einem Mann mit bayerischem Dialekt, der einen Hausbewohner nach einem Zimmer für eine Übernachtung fragte. Er könnte der Dieb sein. Das Fehler der Geldtaschen wurde erst später bemerkt. Der Mann ist laut Polizei etwa 180 Zentimeter groß, 45 bis 50 Jahre alt und trug einen auffälligen Oberlippenbart sowie eine bunte Skijacke. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Söll entgegen (Tel.: 059133/7218). (TT.com)