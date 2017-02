Innsbruck – Es reicht ein Klick und alle Daten sind weg. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, sind derzeit wieder vermehrt Betrugsmails im Umlauf, die mit Schadprogrammen im Anhang für Ärger sorgen.

Die Mails sind getarnt als angebliche Schreiben von der Post, von Netzbetreibern, vom Verbund oder von Reiseunternehmen. Ihnen allen gleich ist, dass sie einen Anhang zum Herunterladen haben, der eine Verschlüsselungssoftware mitschickt. Beim Versuch, den Anhang zu öffnen, werden die Dateien auf den betroffenen Rechnern verschlüsselt. Die Folge: Die Urheber versuchen dann, Lösegeld zu erpressen, wenn die Betroffenen ihre Dateien zurückhaben wollen.

Die Tiroler Polizei empfiehlt, alle Daten regelmäßig auf externen Datenträgern zu sichern – und zwar auf Speichermedien, die vom aktiven System getrennt sind. Außerdem sollten E-Mails immer hinterfragt und nicht sorglos geöffnet werden. Dubiose E-Mails sollte man löschen, keinesfalls Dateianhänge oder Links öffnen. Auch Betriebssysteme und Anti-Viren-Programme aktuell zu halten kann schon helfen.

Gefälschte Rechnungen

Neben den Schadprogrammen sind immer wieder gefälschte Rechnungen wegen angeblicher „Domainregistrierungen“ im Umlauf.

Man erkennt sie leicht an der unpersönlichen Anrede, an Rechtschreibfehlern auf der Rechnung oder auch an der Angabe von ausländischen Kontodaten. Solche Forderungen sollte man keinesfalls bezahlen. Im Schadensfall rät die Polizei dringend zur Anzeige. (TT.com)