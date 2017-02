Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der Fall um die 1990 ermordete Angelika Föger kommt nicht zur Ruhe. Die zweifache Mutter war damals im Alter von 32 Jahren am Arbeitsplatz in einer Außerferner Sennerei mitten aus dem Leben gerissen worden. Ein 17-jähriger Lehrling räumte die Tat ein und wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Bis heute glaubt die Familie des Opfers jedoch nicht an das seinerzeitige Ermittlungsergebnis und fordert seit Jahren die Wiederaufnahme des Verfahrens. So waren der Ehemann des Mordopfers und dessen Großcousin (ein pensionierter Gendarm) wiederholt an die Öffentlichkeit gegangen, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und die lautet bis heute: Der Verurteilte musste damals Komplizen gehabt haben – einen oder gar zwei. Auch könnten die Stichverletzungen nicht von einem Rechtshänder stammen, der Verurteilte sei jedoch einer. Und zuletzt sei auch das gerichtsmedizinische Gutachten falsch. Ein Haarbüschel, das sich in der Hand der Ermordeten befunden hatte, sei nicht das der Frau, sondern das einer nicht ausgeforschten Person gewesen. Für einen DNA-Abgleich stehen die Haare heute jedoch nicht mehr zur Verfügung – sie sind seit einem Umbau an der Gerichtsmedizin verschollen. Aspekte, die die Familie nicht zur Ruhe kommen lassen.

Jedoch auch nicht die von ihnen verdächtigten Personen. Jene setzten sich dagegen mit einer Klage zur Wehr – und gewannen das Verfahren. Die Verfahrenskosten sollten daraufhin vom Großcousin übernommen werden – nur der verfügte plötzlich über kein Vermögen mehr. Und so erstatteten die Verdächtigten Anzeige. Anklage und Prozess wegen betrügerischer Krida folgten neulich am Landesgericht. Hatte der angeklagte 72-Jährige doch 2015 nicht nur sein Haus per Schenkung übertragen, sondern auch seiner Ehefrau dafür eine Forderung von 150.000 Euro eingeräumt.

Richter Gerhard Melichar folgte im Prozess dann dem Argument von Verteidiger Antonius Falkner, wonach 2015 wegen der bevorstehenden Schenkungs- und Erbrechtsänderung Zigtausende Österreicher ihr Hab und Gut an Nachkommen übertrugen. Eine Verurteilung wegen betrügerischer Krida wurde es trotzdem: „Mit den 150.000 Euro wurde versucht, eine Forderung zu konstruieren. Niemand konnte erklären, woher diese Verbindlichkeit stammen könnte!“, begründete Richter Melichar. Der Verurteilte berief sofort. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.