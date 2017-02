Wien – Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Freitag in einer S-Bahn in Wien-Brigittenau auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen. Das Opfer, ein 55-jähriger Mann, erlitt einen Nasenbeinbruch. Die drei Burschen wurden kurze Zeit später von der Polizei festgenommen, berichtete diese in einer Aussendung am Freitag.

Ein Zeuge machte gegen 1.30 Uhr Polizisten am Bahnhof Handelskai auf den Verletzten aufmerksam. Dieser lag in der Station am Boden. Der 55-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er in der Schnellbahn zwischen den Stationen Traisengasse und Handelskai eingeschlafen und plötzlich von drei Personen geschlagen und getreten worden war. Er dürfte anschließend trotz seiner Verletzungen noch selbst ausgestiegen sein.

Die Berufsrettung brachte den Mann mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Ein 18 Jahre alter Georgier und zwei Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nahe des Bahnhofs festgenommen. Die Polizei hat die Videoüberwachung aus der S-Bahn von den ÖBB angefordert, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. (APA)