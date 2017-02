Reutte – Ein unversperrtes Gartenhäuschen, ein Ofen der mit Handtüchern vollgestopft wurde und ein Vollbrand, der schließlich die Einsatzkräfte auf den Plan ruft: Das sind die Grundzutaten für einen kuriosen Fall von Brandstiftung, der derzeit die Polizei in Reutte beschäftigt.

Der mutmaßliche Täter, ein 64-jähriger Deutscher, saß beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei am Freitag gegen 21.45 Uhr seelenruhig vor dem Gartenhaus in Reutte: „Er befand sich in einer Hollywoodschaukel und gab an, dass er mit dem Brand nichts zu tun habe. Er habe sich lediglich am Feuer wärmen wollen“, erzählt ein Polizist der Dienststelle Reutte auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung Online.

Für die Ermittler stellte sich die Geschichte freilich anders dar, denn die Spurenlage zeigte deutlich, dass jemand mit Absicht den Ofen mit den Handtüchern verstopft haben musste und dann das Feuer entzündet hatte. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand das kleine Häuschen schon im Vollbrand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Der 64-jährige Mann, der grenznah in Deutschland wohnt, wurde vom Amtsarzt untersucht, der aber keine Auffälligkeiten feststellen konnte. Auch ein Alkoholtest wurde durchgeführt, das Ergebnis war aber laut Polizei „minimal“. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)