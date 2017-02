Von Renate Perktold und Mario Zenhäusern

Thaur, Baumkirchen – Als Reini S. seinem mutmaßlichen Mörder die Tür öffnete, ahnte er wohl nichts von der schrecklichen Tat, die ihn sein Leben kosten würde. Der 47-jährige Thaurer – im ganzen Dorf bekannt und beliebt – hatte nur einen Pkw verkaufen wollen. Ein Italiener, der sich auf die Anzeige im Internet hin gemeldet hatte und der offensichtlich schon mehrfach als Autokäufer im Raum Innsbruck aufgetreten ist, wollte den Mitsubishi Anfang der Woche abholen.

Was dann genau passierte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 47-jährige Angestellte hatte eines seiner Autos am Valentinstag in die Werkstatt eines Bekannten gebracht, um es reparieren zu lassen. Er wollte es am Mittwoch wieder abholen und gleichzeitig beim zweiten Auto eine Begutachtung durchführen lassen.

Ehefrau machte sich Sorgen

Einen Tag später erhielt der Werkstattbetreiber gegen 15 Uhr einen besorgten Anruf der Ehefrau seines Bekannten, die sich erkundigte, ob der besagte Fahrzeugtausch bereits stattgefunden habe. Sie selbst hielt sich zu dem Zeitpunkt mit den Kindern in Niederösterreich auf und konnte ihren Mann nicht erreichen.

Der Inhaber der Werkstätte fuhr daraufhin am Haus der Familie vorbei, konnte seinen Freund aber nicht antreffen. Reini S. war verschwunden. Auch die beiden Autos, ein auffälliger gelber Mitsubishi, der vermutlich das Überstellungskennzeichen IL-28 WJ trug, und ein dunkler Subaru, waren nicht mehr da.

Noch am selben Tag erhielt die Ehefrau des 47-Jährigen eine seltsame SMS auf ihr Handy. Darin teilte ihr Mann lapidar mit, dass er sich mit einer anderen Frau nach Spanien absetzen wolle. Die Ehefrau glaubte dem Inhalt keine Sekunde und informierte die Polizei. Über das Internet starteten Verwandte außerdem eine Suchaktion.

Detail am Rande: Nur eines der beiden Autos, ein auffälliger gelber Mitsubishi, war im Internet zum Verkauf angeboten worden. Der 41-jährige Interessent aus Italien gab, von der Polizei telefonisch befragt, jedoch an, dass er beide Fahrzeuge gekauft und mit nach Italien genommen habe. Danach war er für die Beamten nicht mehr zu erreichen.

Wirtin schaltete Polizei ein

Der Verdächtige hatte sich in einer Pension in Baumkirchen eingemietet und der Wirtin laut ORF Tirol erklärt, er müsse ein Auto nach Italien überstellen. Seinen Wagen – einen nicht auf ihn selbst zugelassenen Audi A 6 – stellte er auf einen Parkplatz im Hinterhof der Baumkirchner „Bahnhofsreste“. Als die Wirtin im Internet vom Verschwinden des Thaurers las und der Italienier gleichzeitig mit dem auffälligen gelben Mitsubishi auftauchte, schaltete die Frau blitzschnell und verständigte die Polizei.

Am Freitag tauchten dann plötzlich ein Mann und eine Frau, beide italienische Staatsbürger und in Innsbruck wohnhaft, in der Pension in Baumkirchen auf und wollten den Schlüssel des vom vermeintlichen Autokäufer gemieteten Zimmers abgeben. Wohl ein Freundschaftsdienst, vermutet die Polizei, die trotzdem hellhörig wurde. Dies umso mehr, als beinahe gleichzeitig der Wagen einer italienischen Abschleppfirma vor der „Bahnhofsreste“ auftauchte. Als der Lenker Anstalten machte, den geparkten Audi des Italieners aufzuladen – angeblich, um ihn wegen eines Defekts zurück nach Italien zu bringen –, rochen die Polizisten Lunte. Sie stoppten die Aktion und sicherten den Wagen.

Leiche lag im Kofferraum

Eine Nachschau im Kofferraum des Pkw brachte dann die schreckliche Gewissheit: Darin lag – gut versteckt – die Leiche des Vermissten. Jener Mann, der den Schlüssel in die Gaststätte in Baumkirchen zurückgebracht hatte, wurde vorläufig wegen des Verdachts der Begünstigung festgenommen.

Wie Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes, der TT gegenüber erklärte, dürfte es bereits am Dienstagabend in der Wohnung des 47-jährigen Thaurers zu der tödlichen Attacke gekommen sein.

Trotzdem stehen die ermittelnden Beamten vor vielen Rätseln. So stellt sich unter anderem die Frage, ob der Täter allein war, und wenn ja, wie er dann mit zwei Autos nach Italien fahren konnte.

Die Leiche des Tirolers wurde bereits obduziert. Laut Pupp starb er an „massiver Gewalteinwirkung gegen den Hals“. Derzeit läuft eine europaweite Fahndung nach dem – namentlich bekannten – Mann und den beiden Fahrzeugen.