Thaur – Als Reini S. seinem mutmaßlichen Mörder die Tür öffnete, ahnte er wohl nichts von der schrecklichen Tat, die ihn sein Leben kosten würde. Der 47-jährige Thaurer – im ganzen Dorf bekannt und beliebt – hatte nur einen Pkw verkaufen wollen. Ein Italiener, der sich auf die Anzeige im Internet gemeldet hatte, wollte es Anfang der Woche abholen.

Was dann genau passierte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 47-jährige Angestellte hatte eines seiner Autos am Valentinstag in die Werkstatt eines Bekannten gebracht, um es begutachten zu lassen. Er wollte es am Mittwoch wieder abholen und gleichzeitig beim zweiten Auto eine Begutachtung durchführen lassen.

Ehefrau wurde skeptisch

Einen Tag später erhielt der Freund der Familie in der Werkstatt gegen 15 Uhr einen besorgten Anruf der Ehefrau, die sich erkundigte, ob der besagte Fahrzeugtausch stattgefunden habe. Sie selbst war zu dem Zeitpunkt in Niederösterreich und konnte ihren Mann nicht erreichen.

Der Inhaber der Werkstätte fuhr daraufhin am Haus der Familie vorbei, konnte seinen Freund aber nicht antreffen. Reini S. war verschwunden. Auch die beiden Autos, ein Mitsubishi und ein Subaru, waren nicht mehr da. Noch am selben Tag erhielt die Ehefrau des 47-Jährigen eine seltsame SMS. Darin teilte ihr ihr Mann mit, dass er sich mit einer anderen Frau nach Spanien absetzen wolle.

Die Ehefrau glaubte dem Inhalt keine Sekunde und informierte die Polizei. Über das Internet starteten Verwandte außerdem eine Suchaktion.

Nur eines der beiden Autos war übrigens zum Verkauf im Internet angeboten worden. Der 41-jährige Interessent aus Italien gab telefonisch dann bei der Polizei an, dass er beide Fahrzeuge gekauft hätte und sie mitgenommen habe. Danach war er nicht mehr zu erreichen.

Auto von Polizeistreife entdeckt

Am Wochenende dann die Wende: Eine Polizeistreife wollte dem verdächtigen Italiener auf den Zahn fühlen. Er war bis dahin immer noch offiziell in einer Pension in Baumkirchen eingemietet. Allerdings war er nicht mehr anzutreffen. Sein Auto allerdings – ein nicht auf ihn zugelassener Audi A6 – stand auf einem Parkplatz.

Den Polizisten vor Ort bot sich dann ein seltsames Schauspiel: Ein Mann und eine Frau wollten den Schlüssel des gemieteten Zimmers in Baumkirchen abgeben. Außerdem erschien eine italienische Abschleppfirma, die das Auto auf dem Parkplatz abschleppen sollte. Angeblich, um es wegen eines Defekts zurück nach Italien zu bringen.

Die Polizisten rochen Lunte und sicherten den Wagen ab: Eine Nachschau im Kofferraum des Wagens brachte dann die schreckliche Gewissheit: Darin lag – gut versteckt – die Leiche des Vermissten. Jener Mann, der den Schlüssel in die Gaststätte in Baumkirchen zurückgebracht hatte, wurde vorläufig festgenommen.

Wie Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes mitteilte, dürfte es bereits am Dienstag zu der Bluttat gekommen sein. Die Polizei glaubt außerdem, dass die Tat in der Wohnung des 47-Jährigen passiert sein könnte.

Die Leiche des Tirolers wurde bereits obduziert. Laut Pupp starb er an „massiver Gewalteinwirkung gegen den Hals“. Unklar ist derzeit noch, ob der 41-jährige mutmaßliche Täter alleine gehandelt hat, oder Komplizen hatte. Derzeit läuft eine europaweite Fahndung nach dem Mann und den beiden Fahrzeugen. (rena, mz)