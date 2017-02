Nußdorf – Eine Mutter hat am Samstag in Nußdorf am Attersee offenbar ihren neunjährigen Buben getötet und wollte sich selbst das Leben nehmen.

Sie überlebte lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Spital nach Salzburg geflogen. Näheres war dem Landeskriminalamt Oberösterreich vorerst nicht bekannt. (APA)