Fügen – In der Zeit zwischen Freitagaben und Samstagvormittag stahlen bisher unbekannte Täter in Fügen jeweils vom Dach zweier Pkw die vor verschiedenen Hotels in Fügen abgestellt waren, die Dachbox samt Inhalt.

So konnten die Täter insgesamt acht Paar Schier samt Schistöcken und drei Snowboards erbeuten, wodurch ein Schaden von mehr als 5000 Euro entstand. (TT.com)