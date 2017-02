Ischgl – Bisher unbekannte Täter schlichen in den Abend- oder Nachstunden, vermutlich irgendwann zwischen Donnerstag und Samstag, in die teilweise unversperrten bzw. schlecht gesicherten Schikeller von insgesamt drei Beherbergungsbetrieben in Ischgl ein.

Die Täter stahlen daraus insgesamt sechs Paar Schier und Snowboards sowie ein Behältnis mit Schiwachs und Wachseisen. Der Gesamtschaden dürfte mehrere Tausende Euro betragen. (TT.com)