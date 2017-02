Von Marco Witting

Innsbruck, Thaur – Es sei ein „ungewöhnlicher Fall“, sagt der Chef des Landeskriminalamts, Walter Pupp. Und man werde wohl erst dann wissen, was wirklich passiert ist, wenn man den Täter geschnappt hat. Der Mord an dem 47-jährigen Reini S. aus Thaur hat im ganzen Land großes Entsetzen ausgelöst. Während man in der Heimatgemeinde des Opfers noch immer unter Schock steht und versucht, der Familie des Mannes zu helfen, laufen die Ermittlungen rund um die Bluttat und die Suche nach einem Tatverdächtigen auf Hochtouren.

Keine neuen Erkenntnisse brachte dabei das Verhör jenes Mannes, der den Zimmerschlüssel des tatverdächtigen Italieners am Freitag nach Baumkirchen zurückbrachte. „Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Er hat wohl keinen Tatbeitrag geleistet“, sagte Pupp gestern. Der Mann kommt nicht in Untersuchungshaft und wurde von der Polizei entlassen. Auch von den beiden Autos des Mannes fehlt weiterhin jede Spur. Wo sich der tatverdächtige Italiener aufhält, ist weiterhin unklar. Die Polizei hatte wie berichtet telefonisch Kontakt mit dem Verdächtigen. „Er war damals Auskunftsperson für uns“, erklärt Pupp, warum man das Handy des Mannes nicht geortet hat. „Danach hat der Mann das Handy ausgeschaltet, und das Telefon war nicht mehr zu orten.“ Es deute aber vorerst nichts darauf hin, dass es neben dem Autokauf andere Tathintergründe geben könnte. Unklar ist, ob es Mittäter gibt. Der Haupttäter wird europaweit gesucht – besonders in Italien.

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer herrschte auch gestern noch in Thaur. Die Idylle in der Heimatgemeinde des Opfers wirkt nachhaltig gestört. Und Bürgermeister Christoph Walser bestätigt, dass es im Ort in den vergangenen Stunden nur ein Gesprächsthema gab. „Die Menschen sind fassungslos und schockiert.“ Von Anfang an habe man im Ort das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimme, nachdem Reini S. verschwunden war. Zu stark sei der Mann mit dem Ort, etwa durch Sportvereine, verbunden gewesen. Der zweifache Vater sei ein „immer lustiger und weltoffener“ Mann gewesen, stellte der Ortschef gestern Mittag fest. Bürgermeister Walser erklärte jedenfalls sofort, der Ort werde der Familie in dieser schweren Stunde beistehen. „Wir haben für die Familie eine Wohnung organisiert, weil die Frau erklärt hat, sie möchte nicht in die eigene zurück. Die Gemeinde und die Menschen im Ort werden die Familie sicher unterstützen und zusammenhelfen.“

Ein „komisches“ Gefühl gibt es auch in der Nachbarschaft der Familie. Verständlich für den Thaurer Ortschef. Das Verbrechen, vielleicht nur eine Tür weiter, nehme die Menschen sichtlich mit. „Es ist ein wenig so, wie wenn man einen Film schaut und der traurige Realität wird.“

Unter Schock steht man auch bei der Österreichischen Nationalbank. Der 47-jährige S. war dort ein angesehener und sehr geschätzter Mitarbeiter. „Er war immer der Erste im Büro, und deshalb war es schon am Mittwoch eigenartig, dass er nicht da war. Seine Frau hat dann auch angerufen, und es war klar, dass da etwas nicht stimmt. Wir hätten gehofft, dass es gut ausgeht“, erklärt der Direktor der Zweigstelle West, Armin Schneider. Heute wird das Kriseninterventionsteam in die Nationalbank kommen, um mit den Mitarbeitern den tragischen Verlust aufzuarbeiten. Das „Hin und Her“ der vergangenen Tage habe auch die Mitarbeiter in der Innsbrucker Nationalbank „sehr stark mitgenommen“. Der Direktor selbst zeigte sich „tief erschüttert“. Es habe in den vergangenen Wochen keine Auffälligkeiten beim 47-Jährigen gegeben. Man habe gemeinsam vorausgeplant, Urlaube bis in den September hinein vereinbart. „Darum erschien die Theorie, dass er sich nach Spanien abgesetzt hat, obwohl er nie in Spanien war, auch so unwahrscheinlich.“ Schneiders Gedanken waren auch bei der Familie des Opfers. Diese stehe vor der unglaublichen Herausforderung, jetzt mit der Tragödie leben zu müssen.