Thaur/Marseille – Sie haben ihn: Im Fall des ermordeten 47-jährigen Thaurer Familienvaters Reini S. konnte der mutmaßliche Hauptverdächtige am Sonntag in Marseille gefasst werden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 41-jährige Italiener offenbar nach Tunesien ausreisen. „Der Verdächtige wurde gestern um 9.25 im Zuge von Grenzkontrollen in Marseille entdeckt, als er ein Schiff nach Tunesien besteigen wollte“, erklärt der Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes Walter Pupp. Die Beamten in Frankreich nahmen den Mann fest. „Er war alleine mit dem Subaru unterwegs, nach dem wir auch gefahndet haben“, so Pupp.

Derzeit ist die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit der Abwicklung des Auslieferungsantrags beschäftigt. Staatsanwaltschafts-Sprecher Hansjörg Mayr dazu: „Man kann noch nicht abschätzen, wie lange die Abwicklung dauern wird. Über die Auslieferung muss jetzt die französische Justiz entscheiden.“

Aus Erfahrung – wie beispielsweise im jüngsten Fall der beiden gesuchten Bankräuber, die ebenfalls in Frankreich gefasst worden waren – ginge es relativ schnell, ergänzt Mayr. Die beiden Kriminellen seien binnen von zwei Wochen ausgeliefert worden.

Die Polizei hatte unterdessen offenbar auch schon Erfolg bei der Suche nach dem zweiten vermissten Auto des Tirolers. Mehr wollte Pupp aus ermittlungstaktischen Gründen dazu noch nicht sagen.

Mord wegen zweier Pkw?

Der 47-jährige Reini S. aus Thaur war vermutlich schon vergangenen Dienstag erdrosselt worden. Er hatte ein Auto im Internet zum Kauf eingestellt und sich daraufhin mit einem Italiener, der Interesse daran gezeigt hatte, bei sich zuhause getroffen. Danach galt der Tiroler mehrere Tage lang als vermisst.

Nachdem die Ehefrau schon am Mittwoch Alarm geschlagen hatte, legte sich die Polizei auf die Lauer, um den Vermisstenfall aufzuklären. Am Freitag dann die schreckliche Wende: Die Leiche des Thaurers wurde im Kofferraum eines Autos gefunden, das der Italiener bei der Bahnhofsreste in Baumkirchen auf einem Parkplatz hinterlassen hatte.

Weil die Wirtin argwöhnisch geworden war, wurde die Leiche schließlich im Kofferraum entdeckt – gerade noch, bevor ein Abschleppdienst aus Italien das Fahrzeug abschleppen konnte.

Nach dem Italiener und den beiden verschwundenen Fahrzeugen wurde eine europaweite Fahndung eingeleitet. Mit der Festnahme des Hauptverdächtigen kann die Polizei jetzt hoffentlich auch die vielen offenen Fragen klären, die sich in den letzten Tagen aufgetan haben. Vor allem die Familie des Mannes wird wohl von der quälenden Ungewissheit getrieben, warum ihr Reini auf so sinnlose Art und Weise sterben musste. (TT.com)