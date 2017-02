Vaihingen/Enz – Nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder im baden-württembergischen Vaihingen an der Enz werten die Ermittler weitere Spuren aus, um die Hintergründe der Tat zu klären. Am Montag seien die Leichen der zwei Buben – vier und fünf Jahre alt – von Gerichtsmedizinern untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Mit Ergebnissen sei frühestens am Dienstag zu rechnen. Der 38 Jahre alte Vater wird verdächtigt, die Kinder getötet zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, er schweigt den Angaben zufolge aber weiter zu den Vorwürfen.

Die Mutter hatte die Kinder am Samstagabend tot in der Wohnung des getrennt lebenden Vaters entdeckt. Sie hatten früheren Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen, verursacht vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung. Auch der Vater war verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich selbst verletzte.

Wie der Polizeisprecher weiter sagte, waren auch am Montag noch einmal Kriminaltechniker am Tatort im Einsatz, um dort Spuren zu sichern. Außerdem seien das persönliche Umfeld von Opfern und mutmaßlichem Täter beleuchtet und Zeugen befragt worden.

Der 38-Jährige hatte getrennt von der 34 Jahre alten Mutter und seinen Kindern gelebt. Die beiden Buben hatten den Freitag und Samstag bei ihm verbracht. Als die Mutter sie, wie vereinbart, am Samstagabend abholen wollte, fand sie ihre beiden toten Söhne und den verletzten Mann. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl. (dpa)