Von Thomas Hörmann

Thaur, Marseille – Aus der Flucht nach Tunesien wurde nichts. Die französische Polizei hat am Sonntag den mutmaßlichen Mörder des Thaurers Reini S. in Marseille festgenommen. Offenbar wollte sich der 41-jährige Verdächtige mit der Fähre nach Tunis absetzen, als er den Beamten bei der Grenzkontrolle auffiel. Nach einem Blick in den Computer wussten die Franzosen, dass gegen den Italiener ein Europäischer Haftbefehl besteht. Die Beamten konnten auch den blauen Subaru Impreza des Opfers sicherstellen, mit dem der Italiener mit afrikanischen Wurzeln noch immer unterwegs war. Auch das zweite (gestohlene) Auto des Thaurers ist wieder aufgetaucht: Der gelbe Mitsubishi Lancer wurde am Montag in der Lombardei in Oberitalien aufgespürt.

Mit der Festnahme des Verdächtigen ist der Thaurer Mordfall allerdings noch nicht geklärt. Offen ist vor allem die Frage, ob der 41-Jährige Helfer hatte. „Wir müssen fast davon ausgehen“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Für einen Fahrer ist es schwierig, in einem begrenzten Zeitraum zwei Autos außer Landes zu bringen.“ Davon abgesehen gibt es weitere Hinweise, die auf einen oder sogar mehrere Mittäter schließen lassen. Hinweise, auf die Pupp aus „kriminaltaktischen Gründen“ derzeit nicht näher eingehen will.

Verdächtiger suchte öfters Autos in Tirol

Der Verdächtige, der auch in Italien bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein soll, hat offenbar schon öfter versucht, in Tirol einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Eine Frau meldete auf Facebook, der Mordverdächtige habe sich auch für ihren Pkw interessiert. Zu einem Geschäftsabschluss kam es allerdings nicht – der Verkäuferin war der Interessent nach eigener Aussage „zu unheimlich“.

Auch beim Mord spielt der Verkauf eines Autos eine Schlüsselrolle. Wie berichtet, wollte Reini S. eine seiner beiden Sportlimousinen veräußern. „Dadurch ist die Kommunikation zwischen dem Opfer und seinem mutmaßlichen Mörder zustande gekommen“, sagt Pupp. Beim Treffen zwischen Verkäufer und „Käufer“ kam es am vergangenen Dienstag in der Thaurer Wohnung von S. zur tödlichen Auseinandersetzung. Was die „massive Gewaltanwendung gegen den Hals des Opfers“ konkret ausgelöst hat, ist noch unklar. Eine Antwort auf diese Frage erhoffen sich die Beamten, wenn sie den Italiener nach seiner Auslieferung befragen können.

Unglücklicher Verschleierungsversuch

Fest steht, dass der zunächst unbekannte Täter die Gewalttat verschleiern wollte. Er versteckte die Leiche des Thaurers im Kofferraum seines Audi A6 Kombi und parkte den Wagen hinter seiner Pension in Baumkirchen. Um sein Auto vor neugierigen Blicken zu schützen, versteckte er es zudem unter einer Plane.

Der Plan schien aufzugehen, bereits am Mittwoch war das „Verschwinden“ des beliebten Thaurers ein vielgeteiltes Thema auf Facebook. Auch bei der Ehefrau des Opfers versuchten der oder die Täter den Eindruck zu erwecken, der zweifache Vater habe sich mit seiner neuen Freundin nach Spanien abgesetzt. Das stand in einem SMS, das im Namen von Reini S. und mit dessen Handy an seine Frau geschickt wurde. Die zweifache Mutter, die sich zu diesem Zeitpunkt in Niederösterreich aufhielt, ließ sich nicht täuschen, sondern alarmierte die Polizei.

Der mutmaßliche Mörder setzte sich ins Ausland ab, seinen Audi A6 ließ er bei der Pension in Baumkirchen zurück. Am Freitag tauchte ein italienischer Abschleppdienst in Baumkirchen auf, um den angeblich defekten Pkw zu holen. Die Wirtin schöpfte Verdacht und schlug Alarm. Wenig später fanden Polizisten die Leiche des „Abgängigen“ im Kofferraum des Audi. Der Italiener, der am Freitag den Zimmerschlüssel des Verdächtigen in die Pension zurückbrachte, ist wieder auf freiem Fuß. Er dürfte mit dem Mord nichts zu tun haben.