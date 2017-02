Hohenems – Ein Streit zwischen zwei Familien hat am Montag in Hohenems (Bezirk Dornbirn) zu einer Massenschlägerei geführt. Mindestens sieben Personen wurden dabei leicht verletzt, an der Auseinandersetzung beteiligt waren bis zu 25 Mitglieder der beiden Familien. Erst ein Großaufgebot der Polizei konnte die Streithähne beruhigen.

Laut Polizei kam es zunächst gegen 18.45 Uhr zu einem verbalen Streit zischen den beiden türkisch-stämmigen Familien, der dann rasch eskalierte. Was die Familienmitglieder derart gegeneinander aufbrachte, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei war mit 25 Beamten im Einsatz. (APA)