Wattens – Zeugen beobachteten am Sonntagabend einen 19-jährigen Österreicher, wie er gegen 20 Uhr im Bereich der Dr.-Karl-Stainer-Straße in Wattens einen Kanaldeckel aushob und entfernte. Sofort verständigten die aufmerksamen Beobachter die Polizei, die die Gefahrenstelle in kürzester Zeit absperrte und so wohl einen schlimmeren Unfall verhinderte.

Laut Auskunft der Polizei ist die Straße nämlich für gewöhnlich stark befahren. Kurz nach der Wiedereinsetzung des Kanaldeckels lief der junge Täter dann den Beamten direkt in die Arme: Er wurde aufgrund der guten Personenbeschreibung gleich erkannt.

Der Bursche war allerdings derart aggressiv, dass er gleich auf die drei Beamten losging. Auch nach seiner Festnahme leistete er massiven Widerstand.

Die Ermittlungen der Polizisten ergaben dann schließlich, dass er auch noch im Besitz einer verbotenen Waffe war. Zu viel des Guten: Der 19-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)