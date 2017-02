Paris - Wegen eines mutmaßlichen Anschlagsplans sind in Frankreich drei Männer festgenommen worden. Die Verdächtigen seien am Dienstag im Großraum Paris, in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille und im zentralfranzösischen Clermont-Ferrand ergriffen worden, verlautete aus Ermittlerkreisen.

Das Anschlagsvorhaben sei so weit fortgeschritten gewesen, dass der Inlandsgeheimdienst DGSI sich zum Zugriff entschieden habe. In der Wohnung eines der Verdächtigen in Clermont-Ferrand waren demnach Sprengstoffexperten im Einsatz.

Frankreich ist seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge mit 238 Toten erschüttert worden. Immer wieder wurden seitdem Verdächtige festgenommen, die ebenfalls Attentate geplant haben sollen. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 mit 130 Toten herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand.

Fünf Festnahmen in London

In London hat die Polizei fünf Jugendliche wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wollten sich die am Montag festgenommenen Jugendlichen im Ausland einer verbotenen Organisation anschließen. Sie standen unter dem Verdacht, terroristische Taten vorzubereiten.

Wohin es gehen sollte und welcher Organisation sie sich anschließen wollten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die festgenommenen Jugendlichen sind zwischen 15 und 19 Jahre alt.

Vor zwei Jahren waren drei junge Frauen aus der britischen Hauptstadt verschwunden. Es wird vermutet, dass sie sich der Jihadistenmiliz IS (Daesh) in Syrien angeschlossen haben. (APA/AFP)