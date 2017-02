Von Thomas Hörmann

Wörgl – Wo ist Jennifer V.? Seit Anfang Februar fehlt von der zweifachen Mutter aus Wörgl jede Spur. Beamte des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen aufgenommen und durchleuchten auch das Umfeld der abgängigen 26-Jährigen. Bisher ohne konkrete Spur. „Ein durchaus schwieriger Fall, den wir sehr ernst nehmen“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes.

Das letzte Lebenszeichen von Jennifer V. stammt vom 2. Februar. An diesem Donnerstag erschien die als zuverlässig geltende Wörglerin wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz, einer großen Pharma-Firma in Kundl. Gegen 19 Uhr endete ihr Dienst, die Unterländerin mit serbischen Wurzeln verließ das Firmengelände. Wenig später hätte Jennifer V. in der Wörgler Wohnung eintreffen sollen, in der sie gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt. Allerdings kam sie nie dort an.

Dass Jennifer V. untertauchte und ihre Kinder im Stich ließ, scheint eher unwahrscheinlich. Die 26-Jährige gilt als fürsorgliche und gute Mutter. „Einfach zu verschwinden, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, sieht ihr nicht ähnlich. Eine Entführung oder Straftat ist nicht auszuschließen“, heißt es in einem Internet-Zeugenaufruf, den Angehörige der Abgängigen initiiert haben. Auch Walter Pupp schloss vor zwei Wochen nicht aus, dass die Vermisste „in Serbien ist“.

Eine Version, für die es abgesehen von der Abstammung der Wörglerin bisher keine weiteren Anhaltspunkte gibt. Mittlerweile ist auch nicht mehr ausgeschlossen, dass die hübsche, etwa 1,55 Meter große Frau einem Verbrechen zum Opfer fiel. Suchaktionen im Raum Wörgl und Kundl blieben ohne Ergebnis.

Wer Jennifer V. zuletzt gesehen hat oder etwas über ihren Aufenthaltsort weiß, wird ersucht, sich mit der Wörgler Polizei oder dem Landeskriminalamt (Tel. 059133/70-3333) in Verbindung zu setzen.