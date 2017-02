Innsbruck – Im Zuge eines Handgemenges wurde in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Innsbrucker Bogenmeile eine Frau schwer am Bein verletzt. Die 35-jährige Kellnerin wurde gegen 4.10 Uhr von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen, wobei sie sich einen dreifachen Bruch des rechten Sprunggelenkes zuzog.

Laut einer Zeugenaussage handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 185 cm großen, schlanken Nordafrikaner (ev. Somalier). Der Mann trug demnach eine grüne Jacke mit Pelzkragen und blaue Jeans. Der Verdächtige soll in Begleitung eines 170 cm großen, ebenfalls schlanken, komplett schwarz gekleideten Nordafrikaners (ev. Somalier) gewesen sein. Hinweise an die PI Saggen (Tel. 059 133 / 7589) erbeten. (TT.com)