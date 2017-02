Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Die Kriegsschauplätze im Nahen Osten und die damit verbundene Flüchtlingswelle spülen die Aufarbeitung der Geschehnisse auch nach Europa. So wurden gestern in einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht schreckliche Superlative behandelt. Angeklagt war ein einst in Syrien wohnhafter Staatenloser. Der Vorwurf: Mord als terroristische Straftat. Der 27-Jährige war im Juni verhaftet worden, da er in einem Unterländer Flüchtlingshaus von der Mitgliedschaft bei einer Anti-Assad-Kämpferbrigade erzählt hatte.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hatte der Asylwerber vor den Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weiter ausgeführt, zumindest 20 schwer verletzte Soldaten der gegnerischen Assad-Regierungsarmee per Schuss von ihren Leiden „erlöst“ zu haben. Der 27-Jährige soll demnach als Mitglied der „Kataeb al-Farouq“ (Faruq-Brigaden) zwischen 2011 und 2014 im syrischen Bürgerkrieg gegen die Assad-Truppen gekämpft haben. Weitere Aussagen dazu belegten, dass der 27-Jährige all die Verletzten nicht während der Kampfhandlungen getötet hatte, sondern erst viel später, nach deren Gefangennahme.

„Dieses Verfahren ist in vielerlei Hinsicht von besonderen Umständen geprägt. Das ist tirolweit das erste Verfahren wegen 20-fachen Mordes und terroristischer Straftaten. Dazu dürfte der Innsbrucker Schwurgerichtssaal heute wohl der bestbewachte Platz Österreichs sein“, so der Staatsanwalt im Eingangsplädoyer zu Anklage und Sicherung durch Cobra-Polizei­beamte.

Nicht nur den angeklagten Mehrfachmord an Kriegsgefangenen verurteilte der Ankläger, sondern auch die nunmehrige Verantwortung zur Anklage: „Jetzt zu behaupten, dass all diese Aussagen nur durch Falschübersetzung des Dolmetschers zustande gekommen seien und jenen nun der Nötigung zu bezichtigen und persönlich anzupatzen, ist verwerflich und widerspricht ja sichergestellten Bildern und weiteren Aussagen!“

So zeigen Handy-Aufnahmen den Angeklagten in Kampfmontur mit Kalaschnikow-Gewehr in der Hand. Dazu äußerte der 27-Jährige auch, dass Mitglieder von Anti-Assad-Kampfgruppen „wie Helden gefeiert wurden“. Nahost-Sachverständiger Guido Steinberg stufte die Brigade des Angeklagten als „gerade noch nicht terroristische Vereinigung“ ein. Den Widerstand gegen das Assad-Regime, aufgrund der Verbrechen an der Zivilbevölkerung, bezeichnete er als durchaus legitim. Gefangene beider Seiten würden in Syrien ebenfalls selten am Leben gelassen: „Meist werden sie gleich erschossen oder geköpft. Ein Gefangener hat eigentlich nur eine Chance zu überleben, wenn er ausgetauscht werden soll. Der Grund liegt wohl im enormen Hass zwischen den beiden Konfliktparteien!“ Auf eine weitere Aussage des 27-Jährigen ging der Nahost-Experte noch abschließend ein: „Wenn er meint, dass er selbst auch erschossen worden wäre, wenn er am Boden gelegen wäre, so liegt dies durchaus im Bereich des Möglichen.“

Auch der Angeklagte gab an, bereits zwei Brüder verloren zu haben. Bei einer Brigade wollte er aber offiziell gar nie gewesen sein: „Männer waren bei uns bewaffnet. Wir kämpften um unser Leben.“ Verteidiger Laszlo Szabo ließ indes gestern kein gutes Haar an der Anklage und an der Art, wie in Österreich bei vermeintlichen Kapitalverbrechen teils gedolmetscht werde. Szabo: „Die Suppe ist wirklich sehr dünn. Eine mehrfache Mordanklage will man mit einem dreiseitigen Protokoll begründen. Und hierzu war bei der Einvernahme etwas faul. Die Vernehmungszeit ist viel zu kurz!“ Damit meinte der Strafverteidiger, dass dem Syrer wohl nie Rückübersetzungen gemacht worden waren. Dass dem Mann bis zur Anklage keine schriftliche Übersetzung der Aussage vorgelegt worden war, wurde indes gestern bei Gericht bestätigt.

Der Anzeiger und Belastungszeige bestätigte indes seine Angaben. In Abwesenheit des Angeklagten gab er an, dass er den 27-Jährigen noch aus Syrien kenne und dieser vor Ort im Kampfanzug und mit Gewehr zu sehen war: „Da kam einmal ein Auto des syrischen Militärs. Da hat er sofort das Feuer eröffnet!“

Werner Reimoser vom „Haus der Hoffnung“ sah gegenüber der TT in seinem einstigen Mitbewohner hingegen einen liebenswerten, jedoch vom Krieg schwer traumatisierten Menschen. Als am Nachmittag darauf ein Zuhörer im Saal vom Tod der Mutter des Angeklagten tuschelte, begann dieser spontan zu weinen und erlitt einen schweren epileptischen Anfall. Darauf war der 27-Jährige nicht mehr nur von Cobra-Leuten, sondern auch vom Notarztteam umringt.

Der Prozess wurde auf 28. März vertagt.