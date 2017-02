Innsbruck – Ein 27-Jähriger hat sich am Mittwoch wegen Mordes als terroristische Straftat am Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Syrien-Krieg nach Kämpfen mindestens 20 verletzte und wehrlose Soldaten der gegnerischen Truppen erschossen zu haben.

Am Nachmittag musste der Prozess unterbrochen werden. Der Angeklagte schnappte eine unbedachte Äußerung von Seiten der Zuschauerränge auf, wonach seine Mutter nicht mehr am Leben sei. Daraufhin brach der 27-Jährige weinend am Tisch der Anklagebank zusammen und erlitt wenig später einen epileptischen Anfall. Die Cobra-Beamten alarmierten den Notarzt. Dieser traf kurz vor 15 Uhr am Landesgericht ein.

Ob der Prozess heute noch fortgesetzt werden kann ist unklar. Am Nachmittag wurde von Flüchtlingshelfern versucht, telefonischen Kontakt mit der angeblich Verstorbenen aufzunehmen.

Cobra-Beamte und Dolmetscher

Am Landesgericht herrschte am Mittwoch höchste Sicherheitsstufe. Der Angeklagte wurde von Sicherheitskräften der Cobra in den Gerichtssaal geführt. Der Staatsanwalt unterstrich in seinem Eröffnungsplädoyer die Anklage, es könne nicht sein, dass jemand hier frei rumlaufe, der offen zugibt, 20 Menschen ohne Not getötet zu haben. Ein früherer Kollege des Angeklagten sagte gegenüber der Polizei aus, dass er den 27-Jährigen in Syrien in Kampfmontur und mit einer Waffe gesehen habe. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und von einem Dolmetscher einvernommen. Er hatte damals vor Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gestanden, zumindest 20 schwer verletzte Soldaten der gegnerischen Regierungsarmee des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad per Schuss „von ihren Leiden erlöst zu haben“, dieses Geständnis aber später widerrufen. Der Dolmetscher habe ihn falsch verstanden, hatte sich der Palästinenser später verteidigt.

Der Verteidiger betonte die Problematik der Übersetzung. Bei der Einvernahme sei etwas faul gewesen, dem müsse man nachgehen. Das Mindeste wäre, das alles auf arabisch zu übersetzen und zu fragen, ob das alles korrekt sei, führte der Verteidiger aus.

Angeklagter: „Ich bin unschuldig“

Der 27-Jährige beteuerte vor dem Geschworenengericht, niemanden getötet zu haben. „Ich bin unschuldig.“ In den Jahren 2013 und 2014 habe es in der Region in Syrien, in der er lebte, überhaupt keinen Krieg gegeben.

Da er und seine beiden Brüder aber an Demonstrationen gegen das Regime teilnahmen, hätten sie als Oppositionelle gegolten und seien verfolgt worden. „Das Regime hat meine Brüder umgebracht. Ich hatte eine Waffe, um meine Familie und mich zu verteidigen“, meinte der 27-Jährige auf den Vorhalt von Bildern, die ihn mit einer Waffe zeigen. Dies sei auch der Grund gewesen, warum er aus Syrien geflüchtet war.

Im Mai 2015 sei er schließlich nach Österreich gekommen. Die Aussagen vor den Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz seien auf einen Übersetzungsfehler des Dolmetschers zurückzuführen. „Ich habe die allgemeine Lage in Syrien beschrieben und der Dolmetscher hat es so übersetzt, als hätte ich das alles gemacht“, verteidigte sich der Angeklagte.

Dem 27-Jährigen droht laut Anklagebehörde bei Verurteilung bis zu lebenslange Haft. (fell, TT.com)