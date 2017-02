Dortmund, Menden — Wegen Amokalarms läuft in einem Berufskolleg im sauerländischen Menden ein Großeinsatz der deutschen Polizei. „Wir ermitteln derzeit, ob etwas dran ist“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Der Amokalarm sei in der Schule ausgelöst worden, die Schüler und Lehrer hätten sich darauf regelkonform verhalten. Mehr Details nannte er zunächst nicht. Wie unter anderem der Westfälische Anzeiger berichtet, wurden die Schüler gegen 11.15 Uhr per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, sich in den Unterrichtsräumen einzuschließen. Der Bereich vor der Schule sei abgesperrt. Offenbar wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Ob sich tatsächlich ein bewaffneter Täter auf dem Gelände der Schule befindet, ist unklar. Auf Facebook-Seiten seien Meldungen zu lesen wie „Es ist gruselig hier, berichtet der Westfälische Anzeiger: Überall Polizisten, Hubschrauber. Seit Knapp einer Stunde schon.“ Inzwischen seien Polizisten in dem Gebäude und würden an die Türen klopfen, zitiert die Zeitung eine Betroffene. Die Beamten würden jedoch davor warnen, die Klassenzimmer zu verlassen. Ob sich tatsächlich, wie berichtet wurde, ein wie auch immer bewaffneter Täter auf dem Schulgelände oder im Gebäude aufhält oder aufgehalten hat, sei unklar. Im Stadtgebiet wurde Sirenenalarm ausgelöst. (dpa, TT.com)