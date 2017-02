Ingolstadt - Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen hat die Polizei einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz IS (Daesh) in Bayern festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem 35-Jährigen vor, die ausländische terroristische Vereinigung finanziell unterstützt zu haben - sowohl durch eigene Mittel als auch durch Spendenaufrufe in einem russischen sozialen Netzwerk.

Er kam nach der Festnahme am Dienstag in Untersuchungshaft. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Verfahren nach Auskunft eines Sprechers von der deutschen Bundesanwaltschaft übernommen. Die Karlsruher Behörde ist für staatsgefährdende Straftaten verantwortlich.

Über die Höhe der finanziellen Unterstützung machte der Sprecher ebenso keine Angaben wie zu der Frage, von wo aus der russische Staatsangehörige agierte. Zeitgleich zur Festnahme durchsuchten die Einsatzkräfte den Wohnort und die Arbeitsplätze des Beschuldigten. Dabei sicherten sie vor allem viele elektronische Speichermedien, die nun ausgewertet werden. (APA/dpa)