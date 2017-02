Lugano - Bei zwei Anti-Terror-Einsätzen im Tessin hat die Schweizer Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen und ein islamisches Gebetshaus durchsucht und einen Menschen festgenommen. An dem Einsatz waren mehr als 100 Beamte beteiligt, wie die Bundesanwaltschaft in Bern mitteilte.

Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht, dass im Tessin Mitglieder für die verbotenen Terrororganisationen Al Kaida und IS (Daesh) rekrutiert wurden. Gegen zwei Menschen werde auch wegen Verdachts auf Unterstützung der Terrororganisationen ermittelt. (APA/dpa)