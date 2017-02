Imst – Am Donnerstagvormittag um etwa 9.20 Uhr klingelte bei der Polizei mehrmals das Telefon. Einige Autofahrer zeigten an, dass ein Lkw in Schlangenlinien auf der A12 von Mötz in Richtung Westen unterwegs sei. Die Autobahnpolizei entdeckte den Wagen und nahm die Verfolgung auf. Bei der Ausfahrt Ötztal konnten die Beamten den Lkw ableiten und anhalten.

Der 33-jährige Lenker musste einen Alkoholtest absolvieren. Dabei stellte die Polizei eine Alkoholisierung von 2,5 Promille fest. Den Führerschein musste der Slowake an Ort und Stelle abgeben. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, schreibt die Polizei in einer Aussendung. (TT.com)