Ein Innsbrucker Taxifahrer wurde gestern am Landesgericht wegen versuchter Begünstigung zu 720 Euro Geldstrafe verurteilt. Der 56-Jährige hatte Kundenservice allzu wörtlich genommen. So hatte der Mann öfters Drogendealer durch die Nacht kutschiert. As einer von diesen im Juli verhaftet worden war, rief der Taxler sofort den Komplizen des Nordafrikaners an und schilderte Art und Umstände der Festnahme. Der Taxifahrer zur Richterin: „Des waren halt Stammkunden!“

Nach einer Auseinandersetzung vor einer Tankstelle im Vorjahr sahen sich hingegen zwei Taxifahrer vor dem Bezirksgericht Kufstein wieder. Einem 45-Jährigen wird vorgeworfen, den 52-jährigen Ehemann seiner Chefin mit einem Pfeffergel verletzt und zudem gegen das gegen ihn verhängte Waffenverbot verstoßen zu haben. Die Polizei hatte bei ihm Patronen (laut Angeklagtem Knallpatronen) gefunden. Während der 45-Jährige angab, er habe in Notwehr gehandelt, sagte der Ältere aus, jenen nur geschupft zu haben, weil er so aggressiv gewesen sei. Der Grund für den Streit: Laut Angeklagtem ging es um eine Frau, laut dem 52-Jährigen um Geld. Die Verhandlung wurde vertagt. (fell, wo)