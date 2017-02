Längenfeld – In einem Sportgeschäft in Längenfeld wurden am 10. Februar zwei Ladendiebe auf frischer Tat geschnappt. Die Männer serbischer Abstammung hatten hochwertige Bekleidung gestohlen.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass das Duo offenbar zu einer großen kriminellen Vereinigung gehört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bande hat es in Geschäften in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf teure Kleidung, Luxus-Taschen und auch Parfums abgesehen. Es bestehe der Verdacht, dass die Diebstähle bereits seit Jahren begangen werden. Dabei gehen die Täter in unterschiedlicher Besetzung auf Beutezug. Auch Frauen sollen zu der Bande gehören.

Die Diebstahlsicherung werde dabei von den Männern mit technischen Hilfsmitteln außer Gefecht gesetzt. Bei ihren Diebestouren waren die Verdächtigen mit Mietwagen mit deutschen Kennzeichen unterwegs. In Österreich sind bislang mehrere Tatorte bekannt. Die Höhe der Beute bewegt sich laut Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Ermittler bitten nun um weitere Hinweise, wo die beiden Festgenommenen mit eventuell anderen Komplizen gewesen sind. Diese nimmt das Landeskriminalamt (LKA) Tirol unter Tel. 059133/703333 entgegen. (TT.com)