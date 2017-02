.Heidelberg – Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Heidelberg ist ein 73 Jahre alter Fußgänger an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Zuvor war ein Mann mit seinem Auto im Stadtzentrum in eine Fußgängergruppe gefahren. Beamte hatten den Mann wenig später mit einem Schuss niedergestreckt. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, betonte ein Polizeisprecher. Zur Identität des Tatverdächtigen teilte die Polizei mit, es handele sich um einen 35 Jahre alten Deutschen.

Als der Autofahrer in die Menschenmenge fuhr, verletzte er zwei weitere Menschen leicht, die ambulant versorgt wurden. Es handele sich um einen 32-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und eine 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina, teilte die Polizei mit. Auch das Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen eingebunden, hieß es. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber, der Luftaufnahmen vom Tatort machte, wie die Beamten auf Twitter mitteilten.

Attentäter von Polizei angeschossen

Polizisten stoppten den Attentäter nach etwa 150 Meter und schossen auf ihn. Er wurde dabei schwer verletzt. „Wir wissen nichts zur Motivlage“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hintergründe seien unklar. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Es war demnach auch nicht klar, ob der Mann mit Absicht oder aus Versehen in die Menschenmenge fuhr und ob er dann bei seiner Flucht Menschen mit dem Messer bedrohte. Auf Bildaufnahmen waren Uniformierte und Polizeiwagen zu sehen, auf einem Video war auch ein Schuss zu hören.

Ebenfalls unklar sei, ob es sich um die Amok-Fahrt eine psychisch labilen Mannes handelt, worauf auf den ersten Blick die Umstände hindeuten, so Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), oder ob die Tat einen religiösen Hintergrund hat. Laut einem Polizeisprecher gäbe es derzeit jedenfalls noch keinen Hinweis auf eine terroristisch motivierte Tat.

Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einer Bäckerei angefahren, sagte der Polizeisprecher. Danach stieg der Mann aus dem Wagen aus und flüchtete eine kurze Strecke zu Fuß.

Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Am Abend untersuchte die Spurensicherung das Fahrzeug des Täters. Im Kofferraum des Mietfahrzeugs lag eine gefüllte Tüte und ein Koffer, die möglicherweise dem Täter gehören. Auch am Alten Hallenbad arbeiteten bis zum späten Abend die Kriminaltechniker, wo noch die Jacke des mutmaßlichen Täters gelegen haben soll.

Die Fahnder setzten am Auto auch einen Sprengstoffspürhund ein. Das Tier habe aber nicht angeschlagen, hieß es. Ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete vom Tatort, dass viele Menschen in Aufregung seien wegen den Vorfalls. (TT.com dpa)