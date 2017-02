Schwendau – Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr vergaß ein 33-jähriger Russe in einer Schihütte im Schigebiet Horberg sein Smartphone. Als der Mann den Verlust bemerkte und er im Restaurant nachschaute, war das Telefon bereits ausgeschaltet und nicht mehr auffindbar.

Am darauffolgenden Freitag gegen 22:30 Uhr wurde das Handy kurz eingeschaltet, wodurch es vom Eigentümer per Such-App lokalisiert werden konnte. Der Mann zeigte die Unterschlagung bei der Polizei Mayrhofen an. Die Beamten begaben sich zu dem mit der App lokalisierten Haus und befragten die Bewohner zum gesuchten Telefon. Nach kurzem Leugnen übergab ein 29-jähriger, im Haus wohnhafter, Niederländer das Handy an die Polizisten. Er gab an das Smartphone in Mayrhofen gefunden zu haben.

Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen dem Verdacht der Unterschlagung angezeigt. (TT.com)