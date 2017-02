Steyr-Land – Ein 74-jähriger Oberösterreicher ist Monate nachdem er zweimal versucht haben soll, seine Frau zu töten, festgenommen worden. Der Mann habe im Haus des Paares in Dietach (Bezirk Steyr-Land) die 64-Jährige mit einem Strom führenden Kabel umbringen wollen, so die oberösterreichische Polizei am Montag.

Bei der ersten Attacke am 26. Jänner 2016 wurde die Frau verletzt. Sie wies Strommarken am Oberkörper auf. Am 2. Februar des Vorjahres soll der Mann erneut versucht haben, die 64-Jährige zu töten. Diese Tat bestreitet er.

Aufgeflogen ist der Fall durch die Anzeige einer unbekannten Person, die erst Monate nach den Vorfällen erstattet wurde, berichtete die Polizei. Der Verdächtige wurde am Freitag festgenommen. Er stellte in der Einvernahme den ersten Versuch als Unfall dar, den zweiten bestritt er. Von seiner Frau lebte er zuletzt offenbar getrennt. (APA)