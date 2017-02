Was Drogen aus einem jungen Menschen machen können, zeigte gestern am Landesgericht der Fall einer wegen Diebstahls und Körperverletzung angeklagten Innsbruckerin. Drogenkonsum seit dem 14. Lebensjahr haben die junge Frau und Mutter (Kind bei Pflegeeltern) sichtbar gezeichnet und verlangsamt. „Zu Hause war es immer schwierig. Alle meine Geschwister sind im Heim. Ich bin dann am total falschen Gleis gelandet“, erklärte die 23-Jährige Richter Josef Geisler den Grund für die Drogenkarriere. Und ergänzte, dass sie sich bis zur Inhaftierung ihres Freundes im Kreis der Innsbrucker Nordafrikanerszene bewegt hatte. Ende Oktober machte sich das Mädchen laut Anklage in einem Kaufhaus an einen Kunden heran und bat diesen um ein kurzes Telefonat. Vertrauensvoll reichte der ältere Syrer der Innsbruckerin sein Handy – und bekam es nie mehr wieder. Die 23-Jährige bewegte sich nämlich telefonierend aus dem Kaufhaus. Direkt in Richtung einer Gruppe Nordafrikaner. Dort bat der Syrer ein letztes Mal um sein Handy – bis die Innsbruckerin das Handy einem der Anwesenden zuschob, der dann damit das Weite suchte. Dem Syrer versetzte sie dabei laut Zeugenaussage noch einen heftigen Tritt gegen dessen Knie, um eine Verfolgung zu unterbinden. Gestern bei Gericht weinte das Diebstahlsopfer aber nicht deshalb bitterlich. „Sie ist Österreicherin und dieser Staat war bislang so gut zu mir. Ich will nichts von ihr. Sie tut mir selbst leid!“, meinte der Asylwerber und schluchzte noch beim Verlassen des Verhandlung­saales. Angesichts des Zustandes ihrer Mandantin beantragte Verteidigerin Anneliese Markl ein psy­chiatrisches Gutachten, ob die 23-Jährige zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig gewesen sein kann.

Alle ihre Sinne hatte letztes Jahr wohl auch eine 22-Jährige nicht beisammen. So war die junge Frau zwar Zaungast einer wüsten Schlägerei zwischen mehreren Männern im Unterland, wollte anschließend aber kaum mehr etwas gesehen haben. Was die Frau darauf letztlich zu Protokoll gegeben hatte, war zudem falsch. Da die bislang völlig unbescholtene Frau nach der Rauferei jedoch vielerlei Schilderungen ausgesetzt war, wurde nochmals eine Diversion zu 60 Stunden Sozialarbeit – anstatt einer Vorstrafe – gewährt. (fell)