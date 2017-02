Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Mehr sehen, mehr hören, für ein positives Sicherheitsgefühl sorgen: „Ab Anfang April setzen wir in den Nachtstunden wieder Fußstreifen in der Innsbrucker Innenstadt ein“, bestätigt Martin Kirchler, Kommandant der Innsbrucker Polizei. Und zwar dann, wenn im Zentrum viel los ist – also „in Richtung Wochenende, an den Donnerstagen, Freitagen und Samstagen“. Bis sechs Uhr am Morgen sollen die Beamten an diesen Tagen unterwegs sein.

Das Einsatzgebiet der Fußstreifen reicht von Wilten bis zur Altstadt und vom Adolf-Pichler-Platz bis zum Sillpark. Den Beamten werden auch immer wieder konkrete Aufgaben zugeteilt – etwa „eine Stunde auf der Bogenmeile patrouillieren, dann in der Tschamlerstraße im Stadtteil Wilten“, beschreibt Kirchler das Konzept.

Der Grund für den Einsatz der Fußstreifen liegt auf der Hand: Die Anwesenheit der Beamten soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Die Resonanz der Leute ist beim Thema Fußstreifen sehr positiv“, sagt der Stadt-Polizei-Kommandant. Aber nicht nur das Sicherheitsgefühl spielt eine Rolle, sondern auch die eigentliche Polizeiarbeit. Beamte, die zu Fuß unterwegs sind, sehen und hören mehr als „Auto-Streifen“. So kommt es immer wieder vor, dass die Fußpatrouillen gerade zur rechten Zeit kommen, um bei Schlägereien mit Körperverletzungen, Sachbeschädigungen etc. einzuschreiten. In der Regel bedeutet das eine Unterbrechung des Streifendienstes – „die Amtshandlungen müssen ja in den Polizeiinspektionen aufgearbeitet werden“, sagt Kirchler: „Da kommt es schon vor, dass die Beamten für eine Stunde nicht auf der Straße sind.“

Das System ist durchaus flexibel: Im Bedarfsfall können die Fußstreifen durch jene Kollegen verstärkt werden, die eigentlich für den „Autodienst“ eingeteilt sind. So sind auch mehr als die üblichen zwei bis drei Fußstreifen in der Innsbrucker Innenstadt möglich.