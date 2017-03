Innsbruck – Vier verstrahlte Personen, die alte Chemie-Uni in Innsbruck und eine Halle in Seibersdorf kontaminiert: Das waren die Folgen von zwei zusammenhängenden Strahlenunfällen im Frühjahr 2013.

Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun gegen einen Professor und seine Assistentin einen Strafantrag eingebracht. Ihnen wird vorgeworfen, bei der Verpackung des radioaktiven Stoffes „Americium“ keine ausreichenden Kontaminationsmessungen durchgeführt zu haben.

Die Angeklagten haben sich laut Staatsanwaltschaft wegen „des Vergehens des fahrlässigen, unerlaubten Umgangs mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen und Strahleneinrichtungen“ zu verantworten. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Zur Erinnerung: Es war im April 2013, als der pensionierte Chemie-Professor und seine Assistentin im Gebäude der alten Chemie-Uni eine radioaktive Americium-Probe für den Abtransport nach Seibersdorf vorbereiteten. Dort sollte das brisante Material von der Firma Nuclear Engineering (NES, ehemals Kernforschungszentrum) entsorgt werden. Doch schon in Innsbruck trat zunächst unbemerkt Strahlung aus – die Verpackung dürfte ein Leck gehabt haben. Als der radioaktive Abfall Tage später in Seibersdorf eintraf, wurden auch dort zwei NES-Mitarbeiter einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Rasch war klar, dass die Probe aus Tirol den Unfall verursacht hat. Messungen in der Innsbrucker Chemie-Uni waren die Folge. Und dabei kam heraus, dass auch der Professor und seine Assistentin einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren und auch das Gebäude der alten Chemie-Uni kontaminiert war. (fell, TT.com)