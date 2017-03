Innsbruck - Ein 19-Jähriger hat sich am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens der versuchten Vergewaltigung verantworten müssen. Der Somalier soll an der Innsbrucker Klinik versucht haben, eine Mitpatientin zu vergewaltigen. Der Frau war es noch gelungen, den Notruf zu betätigen. Der Richter schloss gleich zu Beginn der Verhandlung die Öffentlichkeit aus.

Der 19-Jährige soll sich im Oktober des vergangenen Jahres in die Psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik Innsbruck geschlichen haben. Dort soll er dann versucht haben, sich an der stationär untergebrachten Patientin zu vergehen. Ein Urteil wurde für den Abend erwartet. (APA)