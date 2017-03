Kufstein, Jenbach – Am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr lenkte ein bisher unbekannter Täter in einem Supermarkt in Jenbach einen 78-jährigen Kunden ab, währenddessen ihm ein zweiter unbekannter Täter unbemerkt die Geldtasche aus der Jackentasche nahm und daraus einen vierstelligen Eurobetrag stahl.

Der erste Mann wird als südländischer Typ beschrieben, sei 60 – 70 Jahre alt und zirka 1.90 Meter groß. Er habe ein auffallend rundliches Gesicht, dunkle Haare, einen leicht grauen Kinnbart und schütteres Haar. Der zweite Mann sei zirka 40 Jahre alt, schlank und habe dunkle Haare.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Donnerstag gegen 8.40 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter rempelte in einem Supermarkt in Kufstein eine 78-Jährige an und ließ im selben Moment einen Gegenstand fallen. Ein zweiter unbekannter Täter stahl zur gleichen Zeit die Geldtasche der Frau aus deren Handtasche. Dadurch entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Der Mann, der die Pensionistin abgelenkt hat sei zirka 70 Jahr alt, habe einen hinkenden Gang und dunkle, gelockte Haare. (TT.com)