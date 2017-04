Von R. Fellner und Th. Hörmann

Innsbruck – Lang hat es gedauert, aber jetzt dürfte das Gröbste überstanden sein: Sissy Böhm, Tochter des bekannten Schauspielers Karl-Heinz Böhm (1928–2014) und Opfer eines brutalen Gewalttäters, konnte nach zwölf Wochen das Krankenhaus verlassen und „wird vollständig genesen“, sagt ihr Anwalt Hermann Holzmann. Kurz vor Weihnachten sah die Welt noch anders aus – die 61-Jährige schwebte in Lebensgefahr. Ein Schädelhirntrauma und Einblutungen in die weiche Hirnhaut waren nur die schwersten der zahlreichen Verletzungen, die ihr der zunächst unbekannte Entführer zugefügt hatte.

Mittlerweile ist weitgehend geklärt, wer für diese und zwei weitere Gewalttaten verantwortlich ist. Wie DNA-Vergleiche ergaben, gehen die Überfälle auf das Konto eines Kroaten, der am 22. Dezember festgenommen wurde. Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern auf Anfrage der TT bestätigte, besteht nun ein dringender Tatverdacht gegen den zuletzt in Innsbruck wohnhaften 26-Jährigen. Der bereits von den Haftrichtern des Landesgerichts bestätigte Verdacht gründet sich dabei auf intensive spurenkundliche Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Dazu Staatsanwalt Hansjörg Mayr: „Laut den Untersuchungen ist der Mann aller drei Taten überführt.“ So habe sich an der Kleidung des ersten Überfallopfers unweit der Haller Straße DNA des Mannes gefunden. An den Schuhen von Sissy Böhm, welche Tage später in Pradl überfallen worden war, konnte Blut des Kroaten sichergestellt werden. Zuletzt überführen den Verdächtigen etliche DNA-Spuren im Kleinwagen des dritten Überfallopfers. Die Frau war in einer Tiefgarage im Westen von Innsbruck niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Dann stahl der Täter das Auto des Opfers, fuhr damit nach Zirl und rammte eine Mauer. Wenig später konnten Polizeibeamte in der Nähe den 26-jährigen Kroaten als Verdächtigen festnehmen.

Staatsanwalt Mayr: „Aufgrund der Gewaltintensität der Übergriffe gehen wir beim ersten Opfer von einem Raub, bei den beiden übrigen jedoch von Mordversuch aus.“ Insbesondere bei Sissy Böhm waren die Verletzungen lebensbedrohlich, wie auch ihr Anwalt Hermann Holzmann bestätigt.

Der Verdächtige selbst stellt alle Vorwürfe in Abrede und will auch vor seiner Verhaftung nur zufällig in Zirl gewesen sein. Nur weil er dort schon einmal von der Polizei kontrolliert worden wäre, sei er am Tattag in den Wald geflüchtet.

Die Staatsanwaltschaft hat nach einem ersten psychiatrischen Befund inzwischen die bekannte Psychiaterin Heidi Kastner mit einem Gutachten beauftragt. Diese soll überprüfen ob der Kroate allenfalls unzurechnungsfähig oder doch zurechnungsfähig, aber als gefährlich einzustufen ist.

Auch wenn es nur eine Randnotiz zur Tragödie ist, die den drei Frauen widerfahren ist: Durch den Fall konnte laut Staatsanwaltschaft auch eine noch offene Einbruchsserie geklärt werden. Mayr: „In der Wohnung des Mannes wurden Beutestücke gefunden. Ein Abgleich mit Schuhabdrücken und der DNA hatte gezeigt, dass der Verdächtige wohl auch für Einbrüche in Wohnhäuser, Keller und ein Auto in der Umgebung von Innsbruck verantwortlich ist.“ Der Prozesstermin ist mit 19. Mai bereits fix. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie brutal der Täter vorging, zeigt schon allein das gerichtsmedizinische Gutachten über den Zustand von Sissy Böhm. Abgesehen vom Schädelhirntrauma und den Einblutungen in die Hirnhaut diagnostizierte Richard Scheithauer, Leiter der Gerichtsmedizin, „Durchquetschungen an der linken Wange und an der rechten Oberlippe, diverse Weichteilprellungen und Schwellungen sowie einen Augenhöhlenbodenbruch“. Dazu kamen Verletzungen im Halsbereich durch einen „Drosselungsvorgang“. Böhm musste notoperiert, auf die Intensivstation verlegt und drei Tage künstlich beatmet werden.

Anwalt Hermann Holzmann betont, dass „meine Mandantin entgegen den Behauptungen in der Regenbogenpresse nicht entstellt ist“. Dass die 61-Jährige nicht gezielt, sondern durch Zufall zum Opfer wurde, „beruhigt Frau Böhm. Sie ist aber nach wie vor traumatisiert und in Behandlung.“

Da vom mittellosen Beschuldigten kein Schmerzensgeld zu erwarten ist, wird sich Holzmann im Auftrag der Innsbruckerin an den Opferschutz wenden müssen.