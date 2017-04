Tristach – Offenbar ist in Tristach ein Tierquäler unterwegs. Wie die Polizei meldet, hat ein unbekannter Täter einer Hündin zwischen 11. und 12. April Rattengift in Form von Pads verabreicht. Das Gift löst starke innere Blutungen aus. Einen Tag später wurde das Tier in ärztliche Behandlung gegeben und ist trotz stark fortgeschrittener Vergiftung noch am Leben.

Laut Polizei schließt der Tierhalter aus, dass sein Tier die Pads außerhalb des eingezäunten Grundstücks aufnehmen konnte. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Täter das Gift bewusst ausgelegt bzw. in den Garten gebracht hat, um das Tier zu vergiften.

Die Polizei warnt nun alle Tierhalter in dem Raum vor ähnlichen Übergriffen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lienz unter der Nummer 059133/7230 erbeten. (TT.com)