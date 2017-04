Rieden/Innsbruck – Noch unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Sonntag in eine Wohnung in Innsbruck eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher zuerst, durch die verschlossene Terrassentüre bzw. durch das Aufboren eines Fensters in die Wohnung zu gelangen. Nach mehreren Fehlschlägen gelang es ihnen schließlich, ein Fenster aufzuzwängen und so in die Doppelhaushälfte zu gelangen. Sie durchsuchten alle Räume, zogen dann jedoch ab, ohne etwas zu stehlen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

In Rieden (Bezirk Reutte) kam es am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr zu einem Brand. Ein defektes Küchengerät war offenbar der Auslöser für den Brand in einem Wohnhaus. Die Besitzerin war außer Haus und entdeckte den Brand nach ihrer Rückkehr selbst. Die Feuerwehr en Ehenbichl/Rieden (17 Mann), Weißenbach (15 Mann) und Höfen (7 Mann)rückten an und löschten das Feuer. Auch hier ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt. (TT.com)