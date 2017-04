Salzburg – Mit einer gebrochenen Hand hat am Montagabend in der Stadt Salzburg für einen 19-Jährigen ein Streit wegen eines eingeparkten Autos geendet. Der Mann geriet im Stadtteil Lehen mit einem Zeitungslieferanten aneinander, weil ihn dieser mit seinem Fahrzeug am Wegfahren hinderte. Dabei versetzte der 19-Jährige dem Zusteller zunächst einen Stoß, sodass dieser zu Boden stürzte, so die Polizei.

Daraufhin schaltete sich ein zweiter Zeitungslieferant ins Geschehen ein und attackierte das Opfer laut dessen Aussagen mit einer Eisenstange. Der junge Mann erlitt dabei einen Bruch an der Hand und Rötungen am Oberkörper. Als sich die Freundin des 19-Jährigen dazwischenstellte, stiegen die beiden Zusteller in ihren Kastenwagen ein und fuhren davon. Der Polizei ist das Autokennzeichen bekannt, die Ermittlungen waren am Dienstagvormittag aber noch im Laufen, sagte eine Polizeisprecherin. (APA)