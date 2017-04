Von Catharina Oblasser

Osttirol – Wenn der Nachbar monatelang auf seinem Balkon steht und fotografiert, was sich auf dem Hof nebenan so tut, so ist das als Verletzung der Privatsphäre strafbar – sollte man meinen. In einem Fall in Osttirol sahen die Richter das aber anders.

Doch von Anfang an: Der Bewohner eines Reihenhauses einer Gemeinde im Lienzer Talboden war regelmäßig mit Lärm konfrontiert. Sein Nachbar, ein Landwirt, führte auf seinem Grundstück Holzarbeiten durch: mit Motor- und Kreissäge oder mit dem Holzspalter. Und das nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig, auch abends. Der Reihenhausbewohner bat den Landwirt in einem Gespräch um mehr Ruhe – umsonst. Auch ein Vermittlungsversuch des Bürgermeisters scheiterte, erzählt der Lienzer Anwalt Herbert Weichselbraun, der den Reihenhausbewohner vertritt. Mehr noch: Der Landwirt bestritt, mit seiner Holzarbeit über das ortsübliche Ausmaß hinaus Krach zu machen.

Also griff der Hausbewohner zur Eigeninitative:. Um belegen zu können, wie oft und zu welchen Zeiten am Nachbargrundstück die Motorsäge aufheult, begann er zu fotografieren. Waren beim Nachbarn Holzarbeiten im Gange, so hielt er das mit seiner Digitalkamera fest – und dies über viele Monate. Da sich am Lärm nichts änderte, klagte der Mann seinen Nachbarn schließlich auf Unterlassung. Die Fotos legte er beim Bezirksgericht Lienz als Beweise für die Lärmerregung vor. Schließlich schlossen die beiden Nachbarn einen Vergleich: Der Landwirt sagte zu, die Holzarbeiten zeitlich zu beschränken.

Ein Happy End? Mitnichten. Noch am Tag des Vergleiches drehte der Landwirt den Spieß um. Der Reihenhausbewohner sah sich nun seinerseits mit Klagen konfrontiert. Anlass dafür waren die Fotos, die dieser von den Holzarbeiten angefertigt hatte. Der Landwirt und seine Familie traten gleich mit einer Fülle von Vorwürfen auf. Der Reihenhausbewohner habe beim Fotografieren die Grundgrenze überschritten, er habe auch Videoaufnahmen gemacht und die ganze Familie samt den minderjährigen Kindern belästigt und „einem Überwachungsdruck ausgesetzt“. Einige der Vorwürfe waren noch weitaus untergriffiger. Und wieder landete der Nachbarschaftsstreit vor Gericht.

Dort konnte die Richterin keine Beweise für die Anschuldigungen gegen den Reihenhausbewohner erkennen: auch, weil die Zeugen von Seiten des Landwirts teils widersprüchliche Aussagen machten. Der Hausbewohner konnte hingegen glaubhaft machen, dass er die Fotos ausschließlich zum Beweis für die lauten Holzarbeiten und zu keinem anderen Zweck gemacht hatte. Wenn manchmal auch die Kinder des Nachbarn abgebildet waren, dann nur, weil sie sich gerade in der Nähe der Arbeiten aufhielten und es sich somit nicht vermeiden ließ.

Weiters habe der Hausbewohner mit dem Fotografieren aufgehört, sobald sein lauter Nachbar dem Vergleich und damit der Einschränkung der Holzarbeiten zugestimmt hatte. Solange sich der Landwirt daran halte, werde es auch künftig keine Fotos mehr geben, sicherte der Reihenhausbewohner zu.

Fazit des Bezirksgerichts Lienz: Ja, es gibt das Persönlichkeitsrecht auf Achtung der Privatsphäre. Doch der Schutz der Persönlichkeitsrechte darf auch nicht überspannt werden. Zur Beurteilung von Umfang und Grenzen bedarf es stets einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung.

Im vorliegenden Fall habe der Reihenhausbewohner fotografiert, um die Lärmbelästigung durch die Holzarbeiten des Nachbarn zu beweisen. „Schonendere“ Mittel, wie Tonbandaufnahmen, hätten das nicht gekonnt. So wies das Gericht die Klage der Landwirtsfamilie ab. Das sah auch das Landesgericht als zweite Instanz so. Mit dem Antrag, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen, hatte der Landwirt ebenfalls keinen Erfolg.

Ist dieses Urteil also ein Freibrief für alle, jederzeit die Nachbarn zu fotografieren? Keineswegs, sagt Anwalt Weichselbraun. „In diesem Fall entschied das Gericht zwar, dass die Fotos zulässig waren. Doch das ist immer im Einzelfall zu prüfen.“