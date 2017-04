Innsbruck – Ein Lehrer an einer Neuen Mittelschule (NMS) im Unterland ist suspendiert worden, nachdem er zwei Schülerinnen anzügliche Nachrichten über WhatsApp und Facebook geschrieben hatte. Die TT hatte im Vorjahr bereits über den Fall und die Dienstfreistellung des Lehrers berichtet.

Aus dem Disziplinarerkenntnis vom Jänner, das der TT vorliegt, geht hervor, dass der Pädagoge sich mit einer damals 15-jährigen ehemaligen Schülerin für einen „Quickie“ treffen wollte, er das Mädchen zum Oralsex aufforderte und ihr pornographisch schilderte, wie „geil“ er auf sie sei. Als Beweis dafür gilt ein Chat-Verlauf zwischen dem Pädagogen und dem Mädchen.

Einem anderen Mädchen, das gerade die vierte Klasse abgeschlossen hatte, soll der Lehrer im Juli 2016 ebenfalls geschrieben haben. Ihr machte er laut Disziplinarerkenntnis Komplimente und er äußerte den Wunsch, der Schülerin den Rücken massieren zu dürfen.

Auch Fotos, die unter anderem die Brust des Mannes und einen Kussmund zeigten, habe der Lehrer geschickt. Die Disziplinarkommission für Tirols Landeslehrer urteilte in ihrem Erkenntnis, dass der Pädagoge eine Geldstrafe in Höhe von drei Monatsbezügen bezahlen muss. Zudem verliert der Lehrer seine Planstelle an der Neuen Mittelschule, er darf aber weiter unterrichten.

Eine Entlassung sei als Strafe zwar in Erwägung gezogen worden, die Unbescholtenheit des Mannes und sein umfassendes Geständnis wurden aber als mildernd beurteilt. Von einem bisher „ordentlichen und tadellosen Lebenswandel“ ist die Rede. Auch die Staatsanwaltschaft hatte ermittelt, jedoch keine Anklage erhoben. Der Lehrer hatte sich freiwillig in therapeutische Behandlung begeben. Ein amtsärztliches Gutachten attestiert laut Disziplinarerkenntnis einen positiven Heilungsverlauf. Der Pädagoge unterrichtet inzwischen nicht mehr in der Region. (APA, TT)