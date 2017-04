Innsbruck – Mit einer miesen Abzocke versucht ein angeblich tschechisches Unternehmen namens „Belladot“ derzeit, Tiroler Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie die Arbeiterkammer meldet. Die Betrüger gehen dabei mit einer ausgeklügelten Masche vor: Zunächst werden die Opfer angerufen. Dabei wird ihnen mitgeteilt, dass ein eingeschriebener Brief nicht zugestellt werden könne, weil die Adresse nicht stimmt.

So kommen die Betrüger an die korrekten Adressen und schicken wenige Wochen später Mahnungen aus Tschechien. Einem Oberländer etwas flatterte kürzlich eine Rechnung über 360 Euro für nicht näher bezeichneten „Telefonsexservice“ ins Haus. Bezahlt werden sollte innerhalb von acht Tagen per Überweisung auf ein tschechisches Bankkonto oder per Bargeldsendung in einem eingeschriebenen Brief an ein tschechisches Postfach.

Die Mahnungen werden mit der Post zugeschickt. Die AK-Konsumentenschützer raten dringend, keine Zahlungen zu leisten, solange kein rechtskräftiger Vertrag zustande gekommen ist. Außerdem sollte man immer eine gesunde Skepsis an den Tag legen, wenn man telefonisch um persönliche Daten gebeten wird. Wer schon geschädigt ist, sollte sich außerdem dringend an die Polizei wenden. (TT.com)