Von Marco Witting

Innsbruck – Seit 8. März bereits sind die Stellen ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist selbst endet dann am 28. April. Hinter der Kundmachung und der Ausschreibung der Oberstaatsanwaltschaft Wien verbirgt sich aber eine dicke Überraschung. Denn darin werden drei Planstellen für die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) gesucht. Die eigentliche Überraschung steht dann in Klammern, in Form des Dienstortes: Innsbruck.

Seit Jahren wird über eine Außenstelle der Korruptionsstaatsanwaltschaft in Innsbruck diskutiert, geplant und spekuliert. Gestern bestätigte Ingrid Maschl-Clausen von der Medienstelle auf Anfrage schriftlich: „Es ist geplant, in Innsbruck eine Außenstelle der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einzurichten. Die Außenstelle soll mit drei Oberstaatsanwälten und zwei Personen in der Teamassistenz besetzt werden.“ Die Außenstelle Innsbruck soll im Herbst 2017 den Betrieb aufnehmen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat bereits eine Außenstelle, nämlich in Graz, in Betrieb. Die Eröffnung einer weiteren Außenstelle in Linz ist für den heurigen Sommer geplant.

Schon mehrfach, zuletzt 2014 und 2015, war Innsbruck als Standort der Justiz im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität diskutiert worden. Letztlich kam es nie dazu. Jetzt also offenbar die Wende. Der Auftrag dazu wurde vom Justizminister erteilt. Unterstellt bleiben die Staatsanwälte aber, wie schon in Graz, der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Generell tut sich die WKSt­A schwer, die vorhandenen Planstellen zu besetzen. Erst im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass von damals 40 Stellen nur 31 mit Staatsanwälten besetzt sind. Für die Stellen in Innsbruck wird eine bereits zumindest fünfjährige Tätigkeit als Richter oder Staatsanwalt erwartet. Bewerber sollen zudem einschlägige Wirtschaftskenntnisse mitbringen.