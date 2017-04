Innsbruck – Zu einem schweren Raub ist es am Donnerstagabend in Innsbruck gekommen. Gegen 20.50 Uhr hielt ein mit zwei Personen besetztes Motorrad oder Moped in der Adamgasse neben einem 64-jährigen Wiener an. Der Mitfahrer stieg ab, ging zu dem Mann und griff ihm an den Rucksack. Sofort bedrohte er ihn zudem mit einem Messer. Der Täter fuchtelte laut Polizei mit dem Messer vor dem Oberkörper des Mannes herum und forderte ihn auf, seinen Rucksack loszulassen. Das Opfer leistete keinen Widerstand. Der Angreifer lief mitsamt Rucksack zum Motorrad, stieg auf und fuhr mit seinem Komplizen in Richtung Süden.

Zeugen, die Aussagen zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werde gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 059133/75/3113) zu melden. Das Moped oder Motorrad (was es war, ist unklar) wird als dunkel beschrieben. Das Messer war silberfarben mit einer geschwungenen Klinge. Der Angreifer wird als ca. 165-170 cm groß beschrieben. Er soll von schmaler Statur sein und einen dunklen Oberlippenbart tragen. Der Mann war zudem mit einer dunklen Kapuzenjacke (Regenjacke), Jeans und Turnschuhen bekleidet. Sein Alter wird auf 28-35 Jahre geschätzt.

Der Lenker des Motorrades soll etwas größer als der Angreifer sein, im ungefähr gleichen Alter. Er hat eine vollere Statur und war mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Regenjacke und ebenfalls mit Jeans und Turnschuhen bekleidet. Die Farbe der Turnschuhe konnte der Zeuge nicht angeben. Beide Männer werden als „südländischer Typ“ beschrieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. (TT.com)